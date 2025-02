Ziliani: "Ricordate cosa disse in diretta Marelli su questo episodio pro-Juve?"

Ultimissime Calcio Napoli- Enormi polemiche ieri a San Siro sull'1-0 dell'Inter viziato da un pallone palesemente uscito fuori dal camp.

Paolo Ziliani, collega de Il Fatto Quotidiano, si è pronunciato così sulla questione via X ripescando un vecchio episodio: "Lo stesso Marelli sull'identico, anzi, più impercettibile e ugualmente ininfluente tocco di mano di Luperto in Juventus-Cagliari 1-1 (7^ giornata, rigore dato alla Juventus e realizzato da Vlahovic): "“Questo è un calcio di rigore. La decisione di richiamare all’On Field Review è corretta perchè il braccio di Luperto è certamente oltre la figura ad occupare un volume maggiore e il contatto con la punta delle dita c’è. Pertanto questo è un calcio di rigore che ad oggi deve essere assegnato. Non ‘può’ essere assegnato: DEVE!”. P.S. Luperto in caduta dà la schiena a Gatti e la palla gli sfiora i polpastrelli senza minimamente cambiare direzione o attenuare la sua velocità: persino Gatti venerdì a Como ha ricordato quel rigore dato alla Juve come un'invenzione totale".