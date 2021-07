Un affare a sorpresa a parametro zero?

Sta nascendo il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. E' da pochi giorni iniziata la sessione estiva di calciomercato 2021, con gli azzurri che dovranno rimodulare le forze da mettere a disposizione del nuovo allenatore con idee di gioco e schemi un po' diversi da quelli del suo predecessore. Il reparto dove al momento sembra che possa esserci più movimento è quello della difesa. Partiamo dai terzini, dove Elseid Hysaj è andato via dopo non aver rinnovato il contratto, Mario Rui è sulla lista di sbarco e può trasferirsi al Galatasaray, mentre Faouzi Ghoulam è ancora alle prese col suo infortunio e difficilmente potrà rientrare nei piani del tecnico toscano.

Passando ai centrali difensivi, resta il dubbio legato a Kalidou Koulibaly e alla sua possibile cessione dalle cifre monstre, ma resta il dubbio legato anche a Nikola Maksimovic. Il centrale serbo ha infatti terminato il suo contratto con il Napoli che scadeva il 30 giugno 2021. Nelle ultime ore però c'è stato un clamoroso riavvicinamento tra le parti, e secondo gli ultimi rumors di mercato potrebbe essere di fatto lui il primo "rinforzo" a parametro zero della gestione Spalletti. Ci sarebbe da riflettere sui motivi di questo riavvicinamento improvviso a contratto scaduto, quando per svariati mesi il Napoli ha trattato il rinnovo con Maksimovic e il suo agente Ramadani. Per il momento però, c'è ancora da lavorare sulle cifre tra domanda e offerta.