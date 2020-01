"Tornatevene in quel cesso di Napoli!": Verdi e la fidanzata attaccati da un tifoso del Torino

Spiacevole episodio, per altro nemmeno il primo, avvenuto sui social per Laura Della Villa, fidanzata di Simone Verdi attaccante del Torino ed ex Napoli. La bella comapgna dell'attaccante granata aveva postato questa mattina una foto su Instagram in cui era in treno direzione Bologna per tornare nella sua città natale. Un "tifoso" del Torino ha pensato bene di insultare lei e Verdi tramite alcuni commenti sotto questa foto.

Verdi e Laura

Verdi e la fidanzata attaccati sui social

Il tutto è iniziato con un: “Dì a quel cogl***e del tuo fidanzato di iniziare a fare qualche gol!", con Laura che ha educatamente risposto: “Ullallà qui c’è qualcuno che ha voglia di essere insultato, ma non ti darò io questa soddisfazione”. Il "tifoso" ha però proseguito con un brutto: "Tornatevene nel cesso di Napoli entrambi". L'account è stato poi magicamente cancellato dopo che questi beceri commenti hanno fatto il giro del web.