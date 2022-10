Napoli Calcio - Appello di Giacomo Raspadori tramite i canali della Regione Campania per una nobilissima causa: la pace e la fine della guerra.Â

““Le armi devono fermarsi e deve riprendere il dialogo. Facciamo sentire forte la voce di Napoli contro la guerra”. Grazie a Giacomo “Jack” Raspadori per il suo appello a partecipare alla grande manifestazione in programma venerdì prossimo, ore 11, a Piazza del Plebiscito, Napoli, per il cessate il fuoco”, si legge nel post Instagram della Regione.