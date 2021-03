Napoli Calcio - “Squadra senz'anima, società assente. Vergognatevi!”. E' questo il durissimo striscione apparso in queste ore a Bari vanti allo stadio San Nicola. Tensione altissima in città dopo la terza sconfitta in quattro partite che mette a rischio la promozione per la squadra pugliese. Momento delicato e durissima costestazione in atto da parte della tifoseria contro la formazione di Massimo Carrera.