Sorpresa per un baby tifoso: riceve biglietto Napoli-Roma e reagisce così | VIDEO

Ultimisisme Calcio Napoli- Chi da bambino non sognava di andare allo stadio e vedere dal vivo la propria squadra del cuore? Passano gli anni e cambiano le generazioni ma la storia non cambia: anzi, si rinvigorisce grazie anche ai grandissimi risultati della squadra azzurra. In particolare quest'anno con Luciano Spalletti.

Papà regala biglietto per Napoli-Roma al piccolo, la reazione

E così un papà ha realizzato il desiderio del proprio piccolo facendogli una sorpresa meravigliosa: all'improvviso, sul lettino, sfodera il biglietto per assistere a Napoli-Roma in programma domenica sera alle 20.45 annunciandogli che loro saranno tra i presenti al Maradona. Il piccolo impazzisce di gioia.

Immagini meravigliose che fanno bene al cuore. Anche questo è il bello del calcio. Soprattutto questo. Clicca sul play in basso per vedere.