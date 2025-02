Sorpresa in Francia: un rapper dedica una canzone a Raspadori | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Sorpresa dalla Francia: un cantante dedica una canzone a Giacomo Raspadori. Si tratta del rapper Zeu in collaborazione con Epektase, Pandrezz e j'san.

Ecco il testo ingrale dove è citato l'attaccante italiano:

Eh, sono vicino a Napoli come Raspadori

Seguiamo un grosso pesce, non Dory

Inseguito dalla Passat Olive

E se si fa caldo, mi metto a pregare come quattro cattolici

Sputafuoco, ma non sono draconico

Insomma, stro**a, non è questa la nostra vita

Io ho rabbia, ma non è Kassovitz

Vuoi instaurare? Non troppo in fretta

Prima finirai in prima pagina dei tabloid quando ti avremo colpito troppo

Tutto è commerciabile, essere eletti non è semplice

Quello che fanno loro è imbarazzante, stronza

Quello che fanno loro è appena accettabile

Falsi titoli, non posso ereditare quelli

Siamo cresciuti, oggi parlo in contanti o parlo di RIP

Diventa un trittico

Se vuoi capire, servono le budella, tipo

La mia lama è corta, la tua è così piccola

Un demone superiore mi disturba, mi fa visita

Di conseguenza, si vede sul mio viso

Se mi odi, vuol dire che mi hai già amato

Non l'ho mai fatto per loro, mai l'ho fatto per gli altri

Ma so che ho una lama temprata fatta apposta per le ossa

Co, sono il jefe per gli altri, sono il jefe per i nostri

Fa caldo, qui citavamo Kroos, se ci sei troppo

Le mie barre sono in forma, i tuoi rapper sono grassoni

A lato, ma faccio la differenza, sono Zhegrova

Fumiamo nelle ville, stronza, fumiamo nei van di lusso

Guarda la lega dei gioielli

Posso mandare tutto a pute alla tua festa o al tuo matrimonio

Posso pugnalarti come Arya

Quando volo e sono troppo fatto, mi sento come Aaliyah

Sono sotto test campione, loro sotto Prozac

Ho tutto nel mio grosso zaino

Non hanno patrimonio, hanno solo vestiti di lusso

Se faccio fatica con la mano, lo prendo con la spada grossa

Non voglio impazzire, voglio partire per Creta

E poi non calcoliamo questi Goofy e la loro squadra di nascosto

Il coltello è immenso, guarda

Sono io da solo contro questa bestia immensa

Stronza, lui mente, è un immenso traditore