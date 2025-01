Serie A 20a giornata: le 3 partite di questo weekend in diretta su SkySport

Serie A 20a giornata: squadre di nuovo in campo in questo weekend dopo il turno pre-Epifania e la Supercoppa di questi giorni in Arabia Saudita. Si riparte dal Napoli capolista anche se Inter e Atalanta presentano asteristi in classifica, ed entrambe le formazioni ripartono in campionato in trasferta mentre gli azzurri aspettano il Verona al Maradona.

Appuntamento ovviamente su DAZN che detiene l'esclusiva di tutte e 10 le partite di ogni giornata, ma senza dimenticare anche SkySport che vanta in co-esclusiva tre gare a ogni giro. La domanda per il prossimo turno è: quali partite della 20a giornata di Serie A saranno anche su Sky?

Serie A 20a giornata: il programma Sky-DAZN

Venerdì 10 gennaio 2025 ore 20:45 Lazio-Como [DAZN]

Sabato 11 gennaio 2025 ore 15:00 Empoli-Lecce [DAZN]

Sabato 11 gennaio 2025 ore 15:00 Udinese-Atalanta [DAZN]

Sabato 11 gennaio 2025 ore 18:00 Torino-Juventus [DAZN]

Sabato 11 gennaio 2025 ore 20:45 Milan-Cagliari [DAZN/SKY/]

Domenica 12 gennaio 2025 ore 12:30 Genoa-Parma [DAZN]

Domenica 12 gennaio 2025 ore 15:00 Venezia-Inter [DAZN]

Domenica 12 gennaio 2025 ore 18:00 Bologna-Roma [DAZN/SKY]

Domenica 12 gennaio 2025 ore 20:45 Napoli-Verona [DAZN]

Lunedì 13 gennaio 2025 ore 20:45 Monza-Fiorentina [DAZN/SKY]

Serie A 20a giornata: le tre partite in diretta anche su Sky

Serie A 20a giornata: quali partite in diretta su SkySport? Si parte sabato sera con Milan-Cagliari alle 20.45; poi appuntamento domenica alle 18.00 con un match interessantissimo come Bologna-Roma. Infine si passa al lunedì col posticipo Monza-Fiorentina anche visibile su Sky.