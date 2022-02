Notizie Calcio - Grande festa in casa Senegal per la prima storica vittoria in Coppa d'Africa. Dopo una lunghissima disputa andata oltre i tempi anche supplementari, Koulibaly e compagni si sono imposti ai calci di rigori con anche il difensore azzurro a segno. Ed è stato sempre Kalidou a riprendere le immagini spettacolari dallo spogliatoio al momento della festa.

Clicca sul play in basso per vedere.