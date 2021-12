"Sei o non sei positivo?". Osimhen risponde male a un tifoso [FOTO]

Napoli Calcio - Nervi tesi per Victor Osimhen che ha scoperto in queste ore una nuova positività al Covid-19 dopo quella relativa alla precedente stagione.

Covid-19, Osimhen duro con un follower

E l’attaccante ha risposto male a un tifoso che gli ha chiesto tramite un suo post se fosse o meno positivo. “Vai a chiederlo a tuo nonno”, ha replicato il nigeriano senza troppi fronzoli e palesemente irritato per una domanda ovvia.

Da una parte un comunicato dalla SSC Napoli chiaro, dall'altra un intervento senza senso alla base di un post che non facesse minimamente pensare a uno spostamento o non isolamento. Si trattava di una foto di alcuni familiari e in questa lui non era nemmeno presente...