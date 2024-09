Ultimissime Calcio Napoli, in gol anche Scott McTominay!

Scozia-Polonia, dopo Gilmour segna anche McTominay!

Dopo la prima rete annullata in Scozia-Polonia, l’ex Manchester United riesce comunque a pareggiare i conti con una zampata vincente nell'area piccola successivamente alla rete del compagno di squadra Billy Gilmour. Notte magica per i due acquisti partenopei per la felicità di Antonio Conte. Fino al 97esimo. Proprio allo scadere, infatti, un rigore del romanista Nicola Zalewski decreta il clamoroso 2-3 finale.