Savini sul suo infortunio a Napoli: "Vi racconto quando Marino e De Nicola mi portarono a Villa Rubia per farmi operare". Su Montervino: "Sapeva che il Napoli sarebbe arrivato..."

Mirko Savini, ex vice allenatore dell'Empoli ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Poi nel novembre di quell’anno la sfortuna venne a bussare alla tua porta. Grave infortunio in allenamento che ti costrinse a saltare quattro mesi di campionato. Ci racconti quel preciso momento? “Eravamo a Marano, facevamo un'amichevole ed ebbi uno scontro stupido. Poggiai l'esterno del piede destro sul polpaccio di un avversario e nel ricadere ho sentito 'crac'. Fu Peppe Santoro a portarmi all'ospedale e scoprì che mi si era rotto il quinto metatarso. In quel periodo, col dottor De Nicola, stemmo molto impegnati. A febbraio ripresi a giocare, tornai in campo contro il Martina e mi ruppi di nuovo il quinto metatarso. A quel punto Pierpaolo Marino ed Alfonso De Nicola decisero di portarmi a Villa Rubia per farmi operare”.