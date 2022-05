Napoli Calcio - Tensione alle stelle all'Arechi dove Salernitana e Cagliari praticamente si giocano la permanenza in Serie A. Al gol di Simone Verdi su rigore, infatti, ne è nata una confusione enorme in panchina tra le due formazioni. Un acceso confronto tra le parti a causa - sembra - di un'eccessiva esultanza di Ribery poi espulso. Clicca sul play in basso per vedere. La rete dell'ex Napoli, intanto, al momento sta decidendo il risultato e forse anche un'intera stagione.