"Salah, ti amo!". Liverpool sul lungomare: un tifoso prova inutilmente ad avvicinarsi [VIDEO CN24]

Passeggiata sul lungomare quest'oggi per il Liverpool di Jurgen Klopp. Accompagnati dalla sicurezza, i giocatori hanno inevitabilmente attirato le attenzioni di tanti curiosi e soprattutto tanti appassionati di calcio. Ma non è stato possibile fare foto o avvicinarsi ai calciatori. Non c'è stata nemmeno una deroga per un uomo che lo chiedeva per il suo figlioletto. Un tifoso ha invece provato ad avvicinarsi a Mohamed Salah dopo avergli detto "ti amo", ma anche in questo caso non ci sono stati margini.