Calciomercato Napoli ricordate Matija Popovi?? Si tratta di un 18enne serbo che il club azzurro ha preso lo scorso gennaio in cooperazione col Monzalasciandolo lì in attesa che arrivasse l'estate e si liberasse uno slot da extracomunitario. Il classe 2006, in attesa di avere indicazioni sul futuro e che scada il contratto coi lombardi a fine mese, si sta allenando da solo a Volla. Clicca sul play in allegato per vedere il video.