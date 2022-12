Napoli Calcio - Ultimo giorno del Napoli in Turchia, con l’amichevole col Crystal Palace di oggi che chiuderà questo ritiro e vedrà poi la squadra partire domani per rientrare a Castel Volturno. Il gruppo ha soggiornato nel Regnum Carya Golf & Spa Resort, meravigliosa struttura che vi mostriamo con delle immagini in esclusiva.