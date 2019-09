Ultimissime Calcio Napoli - Pranzo UEFA Napoli-Liverpool, è da poco arrivato il vice presidente Edo De Laurentiis al ristorante D'Angelo Santa Caterina. Intercettato dai giornalisti presenti, il dirigente partenopeo non ha voluto: "Non posso, sono in ritardo".

Oltre al panorama mozzafiato, a deliziare i convitati il menu di D'Angelo Santa Caterina:

Seppie al vapore con noci e menta

Fusilli di pasta fresca con pescatrice, provolone del monaco e zucchine croccanti

Trancio di spigola in guazzetto con flan di spinaci e finocchio brasato

Dolcezza partenopea: Babà Bluemoon

