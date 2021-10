Il gesto di Politano con Vlahovic che fa capire com'è cambiata la mentalità del Napoli [VIDEO]

Minuto 82 di Fiorentina-Napoli. Una partita importantissima per gli azzurri di Spalletti che con una vittoria si sarebbero portati a quota 21 punti con 7 successi su 7 in questo inizio di campionato. I giocatori in campo lo sanno, e danno tutto fino all'ultimo senza mollare di un centimetro.

Lo sa bene Matteo Politano, che dopo essere entrato intorno al 60° minuto di gioco sta percorrendo quella fascia destra all'impazzata tra difesa ed attacco per non dare adito ai suoi avversari di cercare la via del gol.

Ed è così che su una folata offensiva di Vlahovic, Politano torna indietro fino alla linea di fondo per aiutare Di Lorenzo raddoppiando sull'attaccante serbo. Riuscendo poi ad ottenere persino una rimessa dal fondo.

L'esultanza dell'ex Inter dopo aver conquistato quella rimessa dla fondo, quasi come avesse segnato un gol, è il gesto simbolo che fa capire come sia cambiata la mentalità del Napoli in questa stagione. Che sia merito di Spalletti? In larga parte sì, ma è evidente come nella testa dei giocatori sia scattato qualcosa di decisivo. Clicca su play per guardare il video: