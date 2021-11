Plusvalenze, che passione! Per il Napoli oltre 200mln dal 2018 al 2020 con due bilanci in perdita: in attesa di Manzi, Liguori e Palmieri

Plusvalenze che passione. Dopo esser stato sdoganato sulle colonne del New York Times, il meccanismo economico al centro delle ultime cronache nostrane - nonostante riguardino operazioni effettuate negli anni scorsi, soltanto adesso fanno scalpore: tutti ciechi? - potrebbe interessare anche il Napoli, con l’operazione relativa a Victor Osimhen ed il Lille, che ha visto il passaggio di Orestis Karnezis e di tre giovani carneadi (Claudio Manzi, Luigi Liguori e Ciro Palmieri) per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro a fronte di una sola presenza in tutto con la maglia del club francese (gli italiani sono tutti rientrati in Campania, Manzi in C e gli altri due tra i dilettanti). Basterebbe leggere la cifra incassata dal Napoli per alzare un sopracciglio alla Ancelotti, ma l’argomento su CalcioNapoli24 è stato già ampiamente trattato nei mesi scorsi (Dove sono finiti i bimbi d’oro? Dell'affare Osimhen cos'è rimasto? Nulla, "Bisogna smettere di mentire e manipolare la realtà". Ennesima puntata del caso Osimhen, il pres. del Lille: "Pagato 68mln, non 81! Da Napoli giocatori da mezzo milione e pagati 20")

Ci sono altre plusvalenze che potrebbero far storcere il naso nell’ultimo triennio del Napoli? Analizzando i bilanci 2018-2019-2020 del club di De Laurentiis, reperibili pubblicamente, ci sono una serie di numeri ben precisi che rendono l’idea dei trasferimenti e della mole di denaro che gira attorno al mondo del calcio.

Bilancio giugno 2018

Acquisti (non sono conteggiati bonus)

Mario Rui dalla Roma 9,5 milioni di euro Roberto Inglese dal Chievo Verona per 12mln Francesco Mezzoni dal Carpi per 1,4mln Carlos Vinicius dal Real Sport Clube per 3,3mln Simone Verdi dal Torino per 24,5mln

Cessioni (plusvalenze 28.782.602 euro, non sono conteggiati bonus e premi)

Jonathan De Guzman all’Eintracht Francoforte per 1,001mln (valore a bilancio 750mila euro, plusvalenza 251mila euro) Raffaele Maiello al Frosinone per 1,2mln (valore 450mila euro, plusvalenza 750mila euro) Eddy Gnahoré al Palermo per 1,5mln (valore 0,03mln, plusvalenza 1,47mln) Nicolas Dumitru all’Alcorcon per 1000 euro (valore 26.400 euro, minusvalenza di 25.400 euro) Camilo Zuniga al Watford per 1000 euro (valore 10.200 euro, minusvalenza di 9.200 euro) Duvan Zapata alla Sampdoria per 20,15mln (valore 414.470 euro, plusvalenza 19.735.530 milioni) Jacopo Dezi al Parma per 1,6mln (valore zero, plusvalenza totale) Ivan Strinic alla Sampdoria per 1,2mln (valore zero, plusvalenza totale) Leonardo Pavoletti al Cagliari per 9,7mln (valore 5.472.928 euro, plusvalenza 4.227.072 euro)

Bilancio giugno 2019

Acquisti (non sono conteggiati bonus)

Fabian dal Betis per 30.080.029 euro Kevin Malcuit dal Lille per 11,5mln Orestis Karnezis dall’Udinese per 1,5mln Alex Meret dall’Udinese per 25mln Lorenzo Sgarbi dal Sudtirol per 0,5mln Giovanni Di Lorenzo dall’Empoli per 9mln David Ospina dall’Arsenal per 5.644.737 euro Alessandro Zanoli dal Carpi per 0,5mln Kostas Manolas dalla Roma per 36mln

Cessioni (plusvalenze 79.726.870 euro, non sono conteggiati bonus e premi)

Jorginho al Chelsea per 60mln (valore a bilancio 270mila euro, plusvalenza 59.730.000 euro) Marek Hamsik al Dalian per 20mln (valore 3.131 euro, plusvalenza 19.996.869 euro)

Bilancio giugno 2020

Acquisti (non sono conteggiati bonus)

Michael Folorunsho dal Virtus Francavilla per 1mln Filippo Costa dalla SPAL per 1,45mln Elif Elmas dal Fenerbahce per 16.164.300 euro Eugenio D’Ursi dal Catanzaro per 765mila euro Franco Ferrari dal Genoa per 750mila euro Hirving Lozano dal PSV Eindhoven per 35mln Amir Rrahmani dal Verona per 14.210.000 euro Stanislav Lobotka dal Celta Vigo per 20.946.074 euro Diego Demme dal Lipsia per 10.250.000 euro Andrea Petagna dalla SPAL per 16.597.000 euro Matteo Politano dall’Inter in prestito per 888.462 euro

Cessioni (plusvalenze 93.977.307 euro, non sono conteggiati bonus e premi)

Raul Albiol al Villarreal per 4mln (valore a bilancio 170.526 euro, plusvalenza 3.829.474mln) Amadou Diawara alla Roma per 21mln (valore 1,665mln, plusvalenza 19,335mln) Carlos Vinicius al Benfica per 17mln (valore 2,64mln, plusvalenza 14,36mln) Simone Verdi al Torino per 22mln (valore 10.837.500 euro, plusvalenza 11.162.500 euro) Alberto Grassi al Parma per 7,5mln (valore 652.667 euro, plusvalenza 6.847.333 euro) Vlad Chiriches al Sassuolo per 9mln (valore 220mila euro, plusvalenza 8,78mln) Marko Rog al Cagliari per 15mln (valore 2,277mln, plusvalenza 12,723mln) Roberto Inglese al Parma per 20mln (valore 3,06mln, plusvalenza 16,94mln)

A leggere i dati ufficiali pubblicati dal Napoli, alcune cessioni potranno far strabuzzare gli occhi ma, col senno di poi, far registrare plusvalenze attraverso il player trading - sopra i 15 milioni di euro per calciatori come Duvan Zapata, Marek Hamsik, Amadou Diawara e Roberto Inglese, e tra i 10 ed i 15 per Carlos Vinicius, Simone Verdi e Marko Rog -, è uno dei segreti del Napoli per tenere sempre i conti in regola, vero e proprio core business societario: 202.486.779 euro di plusvalenze dal bilancio 2018 a quello 2020, a fronte di un risultato negativo nel 2018 (-6.372.812 euro), positivo nel 2019 (+29.163.834 euro) e ancora negativo nel 2020 (-18.971.803 euro).

Volendo eliminare dal computo del bilancio le plusvalenze anno per anno:

Nel 2018 il valore della produzione sarebbe di 185.402.003 euro a fronte di costi per 218.995.201 (-33.593.198 euro prima delle imposte, con le plusvalenze -3.409.935 euro)

il valore della produzione sarebbe di 185.402.003 euro a fronte di costi per 218.995.201 (-33.593.198 euro prima delle imposte, con le plusvalenze -3.409.935 euro) Nel 2019 il valore della produzione sarebbe di 216.633.572 euro a fronte di costi per 252.016.884 euro (-35.383.312 euro prima delle imposte, con le plusvalenze +47.845.297 euro)

il valore della produzione sarebbe di 216.633.572 euro a fronte di costi per 252.016.884 euro (-35.383.312 euro prima delle imposte, con le plusvalenze +47.845.297 euro) Nel 2020 il valore della produzione sarebbe di 178.946.214 euro a fronte di costi per 294.892.229 euro (-115.946.015 euro prima delle imposte, con le plusvalenze -20.118.708 euro)

Qualsiasi discorso relativo a Victor Osimhen e alle cifre precise dell’affare che l’ha portato a Napoli - una forbice di parte fissa che è oscillata nei mesi dai 36 ai 47 milioni, da aggiungere in più le valutazioni e relative plusvalenze di Karnezis, Manzi, Liguori e Palmieri - va rimandato alla pubblicazione, nelle prossime settimane, del bilancio della SSC Napoli chiuso al 30 giugno 2021.

Soltanto in quel momento ci si potrà rendere conto dei numeri attorno a questo affare. E quanto potrà aver ‘aiutato’ il bilancio del Napoli (presumibilmente in rosso a grandi cifre, tra perdite legate al Covid e la mancanza della qualificazione in Champions League), piazzare a cifre spropositate un giocatore di contorno sul calare della carriera e tre giovanotti ai quali auguriamo una lunga carriera piena di successi: all’altezza del prezzo a cui sono stati spostati da Napoli a Lille, una toccata e fuga.

Se diventerà oggetto di indagine come accaduto per la Juventus, non è dato sapere al momento. Ci atteniamo alle parole di Aurelio De Laurentiis al New York Times: “Non sono preoccupato dall’indagine perché sono un guerriero”.