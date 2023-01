Il caso Napoli tra plusvalenze e ammortamenti: l'esclusione dal processo Juventus ed i motivi del deferimento del CdA De Laurentiis

Nella giornata di oggi la FIGC ha pubblicato le motivazioni della sentenza del processo sulle cosiddette plusvalenze fittizie, quello con cui la Corte Federale d’Appello ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio), e ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e i rispettivi amministratori e dirigenti. Nel ricorso è stata esclusa la SSC Napoli

“per l’integrale assenza di operazioni di scambio dirette con la FC Juventus S.p.A.”

di Claudio Russo (@claudioruss)

Nel primo atto la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il consiglio di amministrazione formato da Jacqueline Marie Baudit, Edoardo De Laurentiis, Valentina De Laurentiis, più l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 luglio 2020 trasferimento di Orestis Karnezis al prezzo di € 5.128.205,13; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Luigi Liguori al prezzo di € 4.071.246,82; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Claudio Manzi al prezzo di € 4.021.761,59; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Ciro Palmieri al prezzo di € 7.026.348,81; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Victor James Osimhen al prezzo di € 71.246.819,34 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione;



aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 luglio 2020 trasferimento di Orestis al prezzo di € 5.128.205,13; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Luigi al prezzo di € 4.071.246,82; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Claudio al prezzo di € 4.021.761,59; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Ciro al prezzo di € 7.026.348,81; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Victor James al prezzo di € 71.246.819,34 che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre.

Quali sono queste plusvalenze fittizie? Quelle relative, ovviamente, ai quattro giocatori ceduti al Lille nell’affare Osimhen: Karnezis, Liguori, Manzi e Palmieri, per un totale di 19.947.363 euro.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali - costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi -“di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 21.250.000”, il valore che si legge sul bilancio al 30 giugno 2021 è di 201.938.061 euro.

A chiudere le cifre del patrimonio netto - consistenza del patrimonio di proprietà dell'impresa -, fissato in 140.259.283 euro, e quelle dei risultati economici di periodo - differenza tra costi e ricavi -: il Napoli chiuse in perdita per 58.941.765 euro.

Plusvalenze, il caso Napoli e la quota ammortamenti

Relativamente alla categoria dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori del Napoli, le aliquote di ammortamento, differenziate in funzione della durata contrattuale originaria, sono le seguenti.

Durata contrattuale 5 anni, in %: 40-30-20-7-3

Durata contrattuale 4 anni, in %: 40-30-20-10

Durata contrattuale 3 anni, in %: 50-30-20

Durata contrattuale 2 anni, in %: 60-40

A differenza dalle altre società di Serie A, che ammortizzano i valori d’acquisto dei calciatori a quote fisse - in un quadriennale, ad esempio, il 25% per anno -, la SSC Napoli riesce a far registrare plusvalenze sulla stragrande maggioranza dei calciatori ceduti. A far eccezione, all’occorrenza, possono essere i giocatori svincolati.

In attesa della pubblicazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2022, di seguito l’elenco delle plusvalenze fatte risultare a bilancio dalla SSC Napoli.

2016

Eduardo Vargas all’Hoffenheim: valore cessione 5.500.000, plusvalenza 4.981.513 euro

all’Hoffenheim: valore cessione 5.500.000, plusvalenza 4.981.513 euro Gokhan Inler al Leicester: 4.300.000, plusvalenza 3.534.783 euro

al Leicester: 4.300.000, plusvalenza 3.534.783 euro Walter Gargano al Monterrey: 1.500.000, plusvalenza 1.488.554 euro

al Monterrey: 1.500.000, plusvalenza 1.488.554 euro Henrique alla Fluminense: 2.000.000, plusvalenza 1.201.326 euro

2017

Gonzalo Higuain alla Juventus: valore cessione 90.000.000, plusvalenza 86.004.186 euro

alla Juventus: valore cessione 90.000.000, plusvalenza 86.004.186 euro Manolo Gabbiadini al Southampton: 16.000.000, plusvalenza 13.708.333 euro

al Southampton: 16.000.000, plusvalenza 13.708.333 euro David Lopez all’Espanyol: 4.200.000, plusvalenza 2.447.486 euro

all’Espanyol: 4.200.000, plusvalenza 2.447.486 euro Omar El Kaddouri all’Empoli: 1.200.000, plusvalenza 1.129.167 euro

all’Empoli: 1.200.000, plusvalenza 1.129.167 euro Mirko Valdifiori al Torino: 3.500.000, plusvalenza 420.000 euo

al Torino: 3.500.000, plusvalenza 420.000 euo Mariano Andujar all’Estudiantes: 500.000, plusvalenza 360.135 euro

all’Estudiantes: 500.000, plusvalenza 360.135 euro Soma Novothny al Sint-Truidense: 150.000, plusvalenza 146.293 euro

al Sint-Truidense: 150.000, plusvalenza 146.293 euro Bruno Uvini all’Al-Nassr: 200.000, plusvalenza 145.000 euro

2018

Duvan Zapata alla Sampdoria: valore cessione 20.150.000 euro, plusvalenza 19.735.530 euro

alla Sampdoria: valore cessione 20.150.000 euro, plusvalenza 19.735.530 euro Leonardo Pavoletti al Cagliari: 9.700.000 euro, plusvalenza 4.227.072 euro

al Cagliari: 9.700.000 euro, plusvalenza 4.227.072 euro Jacopo Dezi al Parma: 1.600.000 euro, plusvalenza 1.600.000 euro

al Parma: 1.600.000 euro, plusvalenza 1.600.000 euro Ivan Strinic alla Sampdoria: 1.200.000 euro, plusvalenza 1.200.000 euro

alla Sampdoria: 1.200.000 euro, plusvalenza 1.200.000 euro Raffaele Maiello al Frosinone: 1.200.000 euro, plusvalenza 750.000 euro

al Frosinone: 1.200.000 euro, plusvalenza 750.000 euro Jonathan De Guzman all’Eintracht Francoforte: 1.001.000, plusvalenza 251.000 euro

all’Eintracht Francoforte: 1.001.000, plusvalenza 251.000 euro Eddy Gnahoré al Palermo: 1.500.000 euro, plusvalenza 30.000 euro

2019

Jorginho al Chelsea: valore cessione 60.000.000 euro, plusvalenza 59.730.000

al Chelsea: valore cessione 60.000.000 euro, plusvalenza 59.730.000 Marek Hamsik al Dalian: 20.000.000, plusvalenza 19.996.869

al Dalian: 20.000.000, plusvalenza 19.996.869 Roberto Insigne al Benevento: 1.500.000, plusvalenza 1.500.000

2020

Amadou Diawara alla Roma: valore cessione 21.000.000, plusvalenza 19.335.000

alla Roma: valore cessione 21.000.000, plusvalenza 19.335.000 Roberto Inglese al Parma: 20.000.000, plusvalenza 16.940.000

al Parma: 20.000.000, plusvalenza 16.940.000 Carlos Vinicius al Benfica: 17.000.000, plusvalenza 14.360.000

al Benfica: 17.000.000, plusvalenza 14.360.000 Marko Rog al Cagliari: 15.000.000, plusvalenza 12.723.000

al Cagliari: 15.000.000, plusvalenza 12.723.000 Simone Verdi al Torino: 22.000.000, plusvalenza 11.162.500

al Torino: 22.000.000, plusvalenza 11.162.500 Vlad Chiriches al Sassuolo: 9.000.000, plusvalenza 8.780.000

al Sassuolo: 9.000.000, plusvalenza 8.780.000 Alberto Grassi al Parma: 7.500.000, plusvalenza 6.847.333

al Parma: 7.500.000, plusvalenza 6.847.333 Raul Albiol al Villarreal: 4.000.000, plusvalenza 3.829.474

2021

Allan all’Everton: valore cessione 23.589.744, plusvalenza 23.052.744

all’Everton: valore cessione 23.589.744, plusvalenza 23.052.744 Ciro Palmieri al Lille: 7.026.349, plusvalenza 7.026.349

al Lille: 7.026.349, plusvalenza 7.026.349 Orestis Karnezis al Lille: 5.128.2015, plusvalenza 4.828.205

al Lille: 5.128.2015, plusvalenza 4.828.205 Luigi Liguori al Lille: 4.071.247, plusvalenza 4.071.247

al Lille: 4.071.247, plusvalenza 4.071.247 Claudio Manzi al Lille: 4.021.762, plusvalenza 4.021.562

al Lille: 4.021.762, plusvalenza 4.021.562 Lorenzo Tonelli alla Sampdoria: 2.000.000, plusvalenza 1.715.000

alla Sampdoria: 2.000.000, plusvalenza 1.715.000 Leandrinho al Red Bull Bragantino: 100.781, plusvalenza 58.061

al Red Bull Bragantino: 100.781, plusvalenza 58.061 Samuele Vianni al Torino: 500.000, plusvalenza 170.000

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli