Perchè De Laurentiis è andato in Germania da Kvaratskhelia

Calciomercato SSC Napoli - Ieri De Laurentiis, Chiavelli e Manna hanno preso un volo privato per la Germania. Destinazione Dusseldorf, quartier generale della Georgia. Per incontrare Kvaratskhelia e il suo agente Mamuka Jugeli. Nell’incontro non è stato affrontato l’argomento del rinnovo del contratto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Perché De Laurentiis è andato in Germania da Kvaratskhelia

Tutto è stato incentrato sulla volontà da parte del club di sottolineare e riconfermare la centralità dell’attaccante nel progetto Napoli: