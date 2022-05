O uno, o l'altro: la logica connessione Politano-Bernardeschi

Il nome di Federico Bernardeschi, da cinque anni a questa parte, e da quasi un anno ancora di più, non invoglia i tifosi del Napoli a sorridere. Al di là della militanza nella Juventus, lo scorso anno Bernardeschi si è giocato un posto in Nazionale per l’Europeo e alla fine, nel ruolo di esterno destro, l’ha spuntata proprio su Politano.

Bernardeschi-Politano, quale futuro?

Al netto di quello che sarà il futuro, i destini di questi due calciatori sembrano essere abbastanza connessi: l’esterno offensivo bianconero è in scadenza di contratto e libero di trovarsi un’altra squadra, l’azzurro ha perso il posto nell’ultimo stralcio di stagione con Luciano Spalletti ed il suo agente non ha chiuso ad una eventuale cessione (“Noi aspettiamo il mercato, arrivassero proposte le ascolteremmo ma non abbiamo bisogno di andare noi a proporli. È prematuro parlarne. Non han bisogno di andare a cercare squadra, sta bene al Napoli e hanno mercato”).

La connessione Politano-Bernardeschi

Considerato l’accostamento di Federico Bernardeschi alla maglia del Napoli, la logica porta a pensare che ci sia una connessione tra lui e Matteo Politano. Non solo da un punto di vista tattico, perchè in un 4-2-3-1 la loro posizione principale è quella di esterno destro. Ma anche da un punto di vista economico: il contratto di Bernardeschi alla Juventus è valso quattro milioni di euro all’anno, quello di Matteo Politano ammonta a 2,2 milioni a stagione. In un Napoli che vuole calare drasticamente il monte ingaggi, e che ha già salutato i 4,6 milioni di Insigne da sostituire col milioncino di Kvaratskhelia, immaginare che in un reparto - che già vede la presenza dei 4,5 netti di Lozano - sia Bernardeschi (a quanto? 3? 3,5?) sia Politano (2,2) risulta abbastanza difficile. La strana connessione potrebbe anche portare, nel caso dovesse concretizzarsi qualcosa in futuro, alla fuoriuscita di uno per far spazio all’altro. Come accadde per l’Europeo poi vinto.

