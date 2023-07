Notizie Calcio Napoli - Polemica per la nuova birra SSC Napoli. Nemmeno il tempo di ammirarla dal vivo e soprattutto gustarla, che già nasce un caso. Il problema? Tale prodotto - dicono in molti - è praticamente simile alla birra della Juventus, prodotta in effetti da El original srl, la stessa che mesi fa ha effettivamente lanciato la bevanda nerazzurra. E i modelli si somiglierebbero. Anche fin troppo, per molti tifosi.