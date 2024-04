Il Napoli va in Champions, Europa o Conference League se... le combinazioni in Serie A

Ultime notizie SSC Napoli - Quante squadre può portare l’Italia in Champions League? Manca soltanto l’ufficialità, che potrebbe arrivare la settimana prossima con le gare di ritorno di Europa League e Conference, ma la vittoria dell’Atalanta a Liverpool è un altro mattoncino a cui si legheranno la Fiorentina in Conference e l’italiana che tra Roma e Milan avanzerà in semifinale di Europa League. Così facendo, l’Italia terminerà al primo o al secondo posto del ranking stagionale UEFA, garantendosi così un quinto posto bonus nella prossima Champions League: il cosiddetto European Performance Spot.

Se il campionato finisse oggi... Napoli in Conference Legue

Come si riverbera il tutto sul campionato di Serie A? Finisse oggi, la Roma quinta classificata della Serie A 2023/2024 - la prima che non è riuscita ad entrare nei primi quattro posti che valgono le qualificazioni - parteciperebbe alla prossima Champions League.

A quel punto, le qualificate per Europa e Conference scalerebbero di una posizione: la sesta in Europa League, la settima in Conference, più la vincente della Coppa Italia in Europa League. Ed il Napoli, ora settimo, si garantirebbe un posto ai playoff della terza competizione europea.

La Serie A tra l'altro potrebbe avere non solo cinque squadre, ma anche sei se l'eventuale vincitrice italiana dell'Europa League rimanesse fuori dai primi otto posti del campionato 23/24.

La squadra vincitrice della Coppa Italia 2023-24 (Atalanta, Fiorentina, Juventus o Lazio) si qualificherà per la fase a gironi di Europa League. Se finirà tra le prime sei, il posto in EL passerà alla settiman classificata, mentre il posto di Conference League passerà all'ottava classificata.

A prescindere da quante squadre l’Italia porterà in Champions, due rappresentanti del nostro campionato giocheranno l’Europa League: la terza potrebbe invece essere la Fiorentina se dovesse vincere la Conference League. Il contingente di un nazione aumenta solo se la vincitrice di una coppa europea non si qualifica attraverso il campionato per una qualsiasi competizione europea della stagione successiva.

Cosa dovrebbe succedere per aumentare le squadre nelle prossime coppe europee?

che la Roma o l'Atalanta vincessero l'Europa League e chiudessero dal nono posto in poi il campionato;

oppure

che la Fiorentina vincesse la Conference League e arrivasse dal nono posto in poi.

Nel caso si avverasse una di queste due opzioni (con la vincente della Coppa Italia già qualificata per Champions o Europa League), ci sarebbero a questo punto nove squadre: le prime 5 in Champions, la sesta e la settima in Europa League, l'ottava in Conference. Più la vincente di una delle due competizioni (Roma/Atalanta in Champions oppure la Fiorentina in Europa League)

Il Napoli va in Champions League se...

arriva tra le prime cinque in Serie A

Il Napoli va in Europa League se...

arriva sesto in Serie A

arriva settimo in Serie A se la vincente della Coppa Italia si è già qualificata per Champions o Europa League

Il Napoli va in Conference League se..

arriva settimo in Serie A

arriva ottavo in Serie A se la vincente della Coppa Italia si è già qualificata per Champions o Europa League

Il regolamento UEFA fino al 2024

L’attuale sistema prevede che in Champions League possano giocare un massimo di cinque club di una singola Federazione.

Se due squadre dello stesso campionato avessero vinto Champions League ed Europa League finendo fuori dai primi quattro posti in classifica, nella prima competizione sarebbero garantiti tre posti per le prime tre piazzate in classifica, più le due detentrici dei trofei europei.

Come cambia il regolamento UEFA

Per garantire sette squadre in Champions League, una Federazione dovrebbe garantire le seguenti condizioni, oltre alle prime quattro della classifica in campionato:

La quinta in classifica nel caso in cui la Federazione sia tra le due migliori nel ranking UEFA di stagione (la Serie A è in cima a questa graduatoria);

La vincitrice della Champions League se dovesse finire fuori dalle posizioni per le coppe in classifica;

se dovesse finire fuori dalle posizioni per le coppe in classifica; La vincitrice della Europa League se dovesse finire fuori dalle posizioni per le coppe in classifica.

