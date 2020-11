Notizie Calcio Napoli - "Se non hai il bomber, certe partite non le vinci". Titola così Raffaele Auriemma il proprio contributo video dal San Paolo sul suo canale Youtube. "E' la terza sconfitta consecutiva al San Paolo ma questa è pesante assai perché il Napoli è passato dalla possibilità di essere primo in classifica a quella invece di ricevere un'amara sconfitta".

