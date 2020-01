Napoli-Fiorentina, probabili formazioni: confermato Ospina, sorpresa in difesa. In attacco c'è Callejon [GRAFICO]

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli-Fiorentina, ecco le probabili formazioni. Come riporta Tuttosport oggi in edicola, in porta è confonfermato David Ospina mentre in difesa c'è ancora Giovanni Di Lorenzo adattato al centro. Con Fabian Ruiz in cabina di regia, il tridente vedrà invece José Callejon, Arkadiusz Milik e Lorenzo Insigne.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone