Notizie Calcio Napoli - E' un periodo fantastico questo per l'azzurro Allan Marques Loureiro. E la Coppa America vinta ieri in patria è solo la notizia di contorno per il centrocampista carioca.

Perché quella più importante è arrivata già da un bel po' ed ora è stata resa nota anche al pubblico: l'azzurro diventerà di nuovo papà. A rivelarlo è stata la moglie, Thais Marques, attraverso il suo profilo Instagram, con scatti chiarissimi e con tanto di hashtag '#baby3'.