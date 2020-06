Ultime calcio Napoli - Il Napoli ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia a via Manzoni, in un noto locale della zona. Presente tutta la squadra con i familiari al seguito. All'uscita dal locale dopo mezzanotte, tutti i giocatori sono stati acclamanti dai presenti. In particolare Arek Milik, a cui un tifoso ha chiesto di non andare alla Juve. Questo il video di Sportitalia realizzato dall'inviato Manuel Parlato.