"Mi hanno dato una pedata". Le immagini smentiscono Allegri: ecco come è andata | VIDEO

Napoli Calcio - "Mi sono arrabbiato perché ho preso una pedata da qualcuno dell’Inter, ma non ho visto chi fosse". Così si è giustificato Massimiliano Allegri dopo l'espulsione a margine della finale di Coppa Italia. Tuttavia, a distanza di giorni, alcune immagini smentiscono l'allenatore bianconero che semplicemente non ha mandato giù la sconfitta quando magari già pregustava il titolo. A evidenziarlo è in collega Fabrizio Biasin che mostra immagini e che scrive: "Mario Cecchi, assistente di #Inzaghi, incrocia #Allegri. I due si sfiorano. Cecchi chiede scusa. Eccolo qui il “calcio” subìto da Allegri".