Napoli Calcio - Inizia ufficialmente l'avventura al Galatasaray di Dries Mertens. L'attaccante belga è sbarcato ieri sera in Turchia in compagnia della moglie e del figlio Ciro. Accoglienza speciale per l'ex bomber azzurro con una folla oceanica pronta ad accogliere lui e anche Lucas Torreira, altro acquisto dei turchi lo scorso anno alla Fiorentina. Clicca sul play in basso per vedere.