"Mertens fa scetà 'sta banda di morti!": tifoso del Napoli furioso alla Dacia Arena si sfoga con la squadra [VIDEO]

Continua la crisi nera del Napoli. A nulla è servito il pareggio di Udine per 1-1 alla squadra di Ancelotti che è riuscita nell'impresa di eguagliare il record negativo di punti in Serie A alla 15° giornata risalente al 2007, quando gli azzurri erano appena stati promossi nella massima serie e a guidare la squadra c'era Edy Reja. Durante la trasmissione della gara di ieri alla Dacia Arena nelle tv straniere, è andato in onda al momento dell'intervallo questo audio ambientale proveniente dallo stadio di Udine dove un tifoso del Napoli presente sugli spalti incitava Mertens e Callejon a dare una scossa ai loro compagni.

Monito che è servito a poco però, visto che sono stati davvero pochi gli sforzi effettuati nella ripresa dalla squadra di Ancelotti per provare a vincere la gara. Sicuramente la prestazione è però stata migliore rispetto alla prima frazione di gioco, ma era davvero difficile fare peggio di quanto vistosi nei primi 45 minuti. Clicca su play per vedere il video postato da NapoliSoccer USA: