Disastro Ancelotti, eguagliato il record negativo di punti in Serie A alla 15° giornata

Settima partita di fila in campionato senza vittorie per il Napoli. Continua la crisi nera della squadra di Carlo Ancelotti. L'1-1 della Dacia Arena ha fatto vedere solo una timidissima reazione della squadra soprattutto nel finale del secondo tempo, ma per il resto della gara si è vista la solita squadra svogliata, senza mordente e soprattutto senza la minima idea di cosa stesse facendo in campo.

Con il pareggio di questa sera, il Napoli ha totalizzato 21 punti in 15 giornate, eguagliando il record negativo del Napoli 2007-2008 al primo anno in Serie A di De Laurentiis quando la squadra allenata da Edy Reja totalizzò anche in quell'occasione 21 punti in 15 giornate, ma si trattava di una rosa appena salita nella massima serie in quel caso, che aveva ben altri giocatori tra le sue fila. Fino ad ora il rendimento della squadra è inferiore anche a quello del Napoli 2009-2010 dove De Laurentiis esonerò Donadoni per far subentrare Mazzarri, dove il Napoli alla 15° giornata aveva già totalizzato 23 punti.