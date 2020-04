Mariglianese, Gaetano sui suoi ex compagni: "Antonio Romano meritava di più, è stato sfortunato. Tutino da piccolo era un calciatore normale, poi..."

Notizie calcio Napoli - Felice Gaetano, centrocampista della Mariglianese, ha rilasciato un'intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Romano, Palmiero, Tutino, Novothny e Contini. Da questi tuoi ex compagni ti saresti aspettato qualcosa di più in carriera? “Con Novothny ci ho giocato solo un anno, per il resto giocano tutti tra i professionisti. Mi aspettavo qualcosa di più da Romano onestamente, ma è stato sfortunato. Due anni fa è stato il simbolo della Casertana, quest'anno ha faticato a trovare squadra, ma si tratta solo di sfortuna. Il calcio sta cambiando molto purtroppo”.