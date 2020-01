Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, è stato protagonista ieri in negativo della prestazione dei biancocelesti contro il Napoli. Il centrocampista brasiliano si è fatto espellere a causa di un "vaffa" all'arbitro Massa. Il giocatore però oggi ha pubblicato su Instagram questa foto in cui recrimina su quanto accaduto ieri con l'hashtag "non era mai fallo". Clicca su foto allegate per vedere: