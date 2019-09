Lozano show col Messico, l'azione del 3-0 è una perla! [VIDEO]

Hirving Lozano ha giocato ieri notte contro gli Stati Uniti. Il messicano è subentrato al 70° minuto, siglando l'assist per il decisivo 3-0 e rendendosi protagonista di alcune giocate, nel poco tempo avuto a disposizione, davvero notevoli. Insomma, i napoletani possono assolutamente iniziare a sfregarsi le mani nell'attesa di riabbracciare nuovamente, alla fine della sosta per le Nazionali, il talento ex PSV appena arrivato all'ombra del Vesuvio per 42 milioni di euro nel match che vedrà la squadra allenata da Carlo Ancelotti affrontare la Sampdoria in occasione della prima gara interna della nuova stagione per il Napoli.

Lozano Messico

Il battesimo al San Paolo, dunque, per "El Chucky", pronto a diventare il nuovo idolo dell'impianto di Fuorigrotta. In attesa, per ovvie ragioni, di poter assistere a giocate di questa caratura anche con la maglia azzurra addosso, per la gioia di tutti i tifosi napoletani sparsi in giro per il mondo.

