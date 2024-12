Lazio-Napoli, ecco l'arrivo degli azzurri nella Capitale: parte il coro dei tifosi, maxi accoglienza | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Dopo la partenza dalla stazione centrale di Garibaldi, gli azzurri sono arrivati intorno a mezzogiorno alla stazione Termini di Roma per l’immediata vigilia di Lazio-Napoli. - Dopo, gli azzurri sono arrivati intorno a mezzogiorno alla stazioneper l’immediata vigilia di

Lazio-Napoli, l'arrivo degli azzurri a Roma Termini

Il Napoli è arrivato in hotel a Roma da poco, al Courtyard by Marriott Rome Central Park, dove soggiornerà per le ore antecedenti al match di stasera di Coppa Italia.

Grande entusiasmo da parte dei tifosi azzurri presenti all’esterno dell’hotel. Con Antonio Conte e tanti azzurri super disponibili per selfie con i tifosi, fra cui Alessandro Buongiorno e Giovanni Di Lorenzo tra gli altri.