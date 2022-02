Napoli Calcio- Grande felicità ieri a Napoli per la vittoria di Kalidou Koulibaly in Coppa d'Africa, col suo Senegal che si è imposto ai rigori con il primo tiro dal dischetto proprio del difensore azzurro. In particolare grande festa per Decibel Bellini che in compagnia di amici, Peppe Iodice compreso, è scoppiato in festa per il successo del suo amico. Clicca sul play in basso per vedere.