Kimbo non è più sponsor della SSC Napoli: marchio sparito sul sito ufficiale del club - FOTO

Napoli Calcio - Arriva la conferma: Kimbo non è più uno sponsor della SSC Napoli. La prova arriva direttamente dal sito ufficiale del club partenopeo, dove in effetti il marchio del noto caffè non è più presente nella lista dei partner della società. Il che, di conseguenza, significa che il simbolo non comprarirà nemmeno più sul retro delle maglie ufficiali.

Al suo posto potrebbe esserci Caffè Borbone, ma la trattativa è ancora in corso. Nel frattempo sono stati invece confermati Lete e Msc che continueranno a comprarire nella parte frontale della divisa.

