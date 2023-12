Juventus-Napoli, gesto di Osimhen a zittire lo Stadium: come Totti mima il 5-1 della passata stagione | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Spunta un gesto di Victor Osimhen a fine partita a Torino in risposta probabilmente a qualche provocazione di troppo dei bianconeri.

Juventus-Napoli, il gesto 5-1 di Osimhen

Gesto eloquente dell'attaccante nigeriano che, simulando 5-1 con le mani, ha ricordato il risultato della passata stagione al Maradona dove gli juventini incassarono una pesante lezione. Proprio come fece la leggenda della Roma, Francesco Totti. Era il 13 gennaio 2023 e a segno ci andò proprio l'attaccante africano per bene due volte, con le reti anche di Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas. Un risultato travolgente che lanciò gli azzurri sempre più in volata verso uno storico scudetto.