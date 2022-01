Napoli Calcio - La gioia di un gol finalmente convalidato e non solo per Juan Jesus, piacevole sorpresa in casa Napoli dopo l’arrivo estivo in azzurro a parametro zero. Ecco quanto postato dal difensore brasiliano via Instagram:

Questo è per chi ha creduto in me. Per chi mi ha dato fiducia in un momento non semplice. Per chi mi ha incitato al mio arrivo. Per chi mi mi ha caricato tutta l’estate scorsa. Per la mia famiglia e per te…piccola Maya!! Ti aspettiamo.