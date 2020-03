Notizie calcio Napoli - Duro scontro in diretta a Canale 21 tra Peppe Iodice e Peppe Iannicelli. Il comico era stato invitato in collegamento con Campania Sport per un intervento comico nella puntata di domenica sera del programma sportivo di Canale 21. Dopo le prime battute di Iodice, il giornalista Peppe Iannicelli presente in studio ha sbottato contro il comico che poi ha reagito così. Clicca su play per guardare il video: