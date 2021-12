Insigne e la MLS: Toronto deve liberare uno slot da Giocatore Designato, in più c'è la strategia del Salary Cap

Lorenzo Insigne è pronto per un futuro della Major League Soccer, il campionato americano? Per di più a Toronto, una delle tre squadre canadesi con Vancouver e Montreal? Premesso che al momento Insigne non può firmare ancora un pre-contratto con alcuna squadra - lo potrà fare da febbraio -, la questione che lega il capitano del Napoli al Toronto FC del presidente Bill Manning e di una leggenda del Soccer americano come Bob Bradley in panchina è puramente contrattuale.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Insigne in America solo da Giocatore Designato

Come raccontato da CalcioNapoli24 già nello scorso mese di ottobre, lo status contrattuale con cui Toronto potrebbe firmare Insigne sarebbe quello del GiocatoreDesignato: una regola speciale che consente ai club della MLS di acquisire fino a tre giocatori il cui compenso totale e i costi di acquisizione superano l'importo massimo del budget salariale (nel 2021 e nel 2022 sarà di 4,9 milioni di dollari totali), con il club che si assume la responsabilità finanziaria per l'importo del compenso superiore al costo del budget salariale di ciascun giocatore.

Toronto e la strategia del Salary Cap

Cosa significa? Nel conteggio del monte stipendi di tutti i calciatori, non pesa l’intero ingaggio annuale, bensì una singola parte: nel 2021 e nel 2022, un giocatore designato che abbia almeno 24 anni peserà sul monte ingaggi per 612.500 dollari (dal 2023 al 2027, secondo il nuovo contratto collettivo, la somma passerà da 651.250 a 883.438 dollari), a meno che non si unisca al suo club dopo l'apertura della finestra di trasferimento secondaria - nel 2021, dal 7 luglio al 5 agosto: dopo la scadenza dei contratti ‘europei’ -, in questo caso pesa la metà, 306.250 dollari. Tecnicamente, Toronto potrebbe utilizzare questa strategia economica: se Insigne si svincolasse dal Napoli, i canadesi potrebbero firmarlo con l’apertura della seconda finestra di trasferimento, avendo un vantaggio nell’ammontare del salary cap e per la costruzione della squadra. Potrebbe guadagnare 5-10-15 milioni di dollari, peserebbe sempre 612.500 o 306.250 dollari.

Toronto deve liberare uno spazio

Da qui a luglio, la franchigia canadese deve liberare uno dei tre slot da Giocatore Designato: in questo momento sono sotto contratto il centrocampista offensivo spagnolo ex Swansea Alejandro Pozuelo, il trequartista venezuelano Yeferson Soteldo e l’attaccante americano Jozy Altidore, già visto in Europa negli anni scorsi. Se non viene liberato un posto, Insigne potrebbe essere firmato solo con i contratti base per un massimo di 612.500 dollari. Nel vortice del mercato, comunque, c’è finito Altidore, accostato ai turchi dell’Hatayspor.

Il meccanismo del Salary Cap in MLS

Nella MLS una singola franchigia può occupare un monte ingaggi da 4,9 milioni di dollari per venti giocatori Senior, ai quali aggiungere altri dieci giocatori con dei regolamenti che non risultano fondamentali per il tema del nostro focus. A fare da eccezione i GiocatoriDesignati, i cui stipendi rientrano solo parzialmente nel monte ingaggi.

Insigne quarto Giocatore Designato italiano?

L’Italia ne ha avuti tre nella sua storia: Marco DiVaio al MontrealCF (2012-14), Andrea Pirlo al New York City FC (2015-17), Sebastian Giovinco ai Toronto FC (2015-18). Quest’ultimo nel 2015 fu premiato quale MVP, capocannoniere, miglior assist-man, senza contare l'esser stato designato per tre volte nel Miglior 11 della stagione, ed il titolo di campione MLS nel 2017. Chissà se Insigne possa ripercorrere le sue orme.

La lista della MLS è più complicata della Serie A

Se in Serie A la lista dei 25 calciatori deve contenere 4 cresciuti nel vivaio e 4 cresciuti nei settori giovanili italiani, con Under senza limiti, il meccanismo della MLS è complicatissimo. Il roster di ogni singola franchigia è di 30 giocatori, suddivisi tra 20 Senior Roster (che contano nel budget salariale del club di $ 4.900.000; i club non sono tenuti a riempire gli slot 19 e 20 dell'elenco. Sarebbe questa la situazione in cui verrebbe coinvolto Lorenzo Insigne) e 10 giocatori da Supplemental Roster (non contano per il budget salariale di un club, vi rientrano i giocatori con stipendio minimo senior ($81.375 nel 2021) o stipendio minimo riserve ($63.547 nel 2021); giocatori facenti parte dell’accordo ‘Generation adidas’; qualsiasi giocatore idoneo per l’MLS SuperDraft; Homegrown Players che guadagnano più dello stipendio minimo Senior soggetto al sussidio per giocatori locali).

Insigne in MLS con lo slot International

Ciò che riguarda per il capitano del Napoli è la situazione sui posti riservati ai giocatori non cresciuti negli Stati Uniti o in Canada: nel 2021, un totale di 216 slot ‘International’ sono stati divisi tra i 27 - nel 2022 saranno 28 - club. Questi slot sono negoziabili, alcuni club potrebbero averne più di otto e alcuni club potrebbero averne meno di otto durante una determinata stagione. Con gli scambi, non c'è limite al numero di slot sul roster di ciascun club.

Quel viaggio napoletano di Lino DiCuollo

Mesi fa si fece vivo a Napoli Lino DiCuollo, ex Senior Vice President of Competition and Player Relations della MLS. Se Insigne realmente attraverserà l’Oceano Atlantico per trasferirsi in Canada, lo potrà fare anche grazie alle mosse di DiCuollo: dietro l’introduzione della regola del Giocatore Designato, nel 2007, c’era anche lui. DiCuollo è stato una figura centrale dietro le quinte nel reparto riguardante i giocatori, la supervisione dei roster e le linee guida dei budget, dei trasferimenti e approvazione dei contratti. Magari avrà una sua importanza anche dietro Insigne a Toronto.