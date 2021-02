Insigne a 'C'è posta per te': il capitano azzurro è la sorpresa per due genitori speciali [VIDEO]

Napoli Calcio - Lorenzo Insigne a 'C'è posta per te' di Maria De Filippi: il capitano azzurro è stato la sorpresa di un figlio per i genitori dopo anni difficili in cui hanno perso una figlia per una grave malattia a soli 27 anni.

Considerando che il fantasista napoletano è l'idolo della coppia, il ragazzo ha pensato a una grande serata per un strappare loro un sorriso. La serata si è conclusa con un regalo da parte dell'attaccante tra cui una maglietta del Napoli autografata.

Clicca sul play in basso per vedere il video.