Imbrattato lo striscione pro Insigne, il suocero esplode: "Pezzi di me***! Non siete tifosi, vivete di invidia" [FOTO]

Ultimissime Calcio Napoli - "Chi lotta può perdere ma chi non lotta ha già perso... Cadi sette volte, rialzati otto...! Forza capitano!". E' questo lo striscione affisso in città dedicato al capitano azzurro, Lorenzo Insigne.

Al quale è seguito però uno sfregio successivo, ossia un sacco di immondizia sul messaggio. Un gesto di pessimo gusto e che ha fatto inevitabilmente sbottare il suocero dell'attaccante, Mario Darone. Questo il duro messaggio postato dall'uomo via Facebook: "Chi fa queste cose è una monnezza che vive di invidia e non è tifoso del Napoli è un pezzo di me*** ... forza Lorenzo".