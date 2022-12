Il 'vivaio' dei dirigenti in Serie A e l'ipotesi accostata al Napoli

Uno dei pregi da sempre affiancati al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è quello di aver avuto una vision a medio-lungo termine. In un caso, però, la questione non gli si addice. Quantomeno non ne avrebbe la primogenitura.

Nelle ultime settimane si parla spesso della possibilità - ad oggi comunque fantasiosa - che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli possa essere un obiettivo di altre squadre italiane, e che al suo posto per un eventuale addio possa essere promosso Maurizio Micheli, a capo del reparto scouting azzurro e pedina fondamentale del mercato. Se il caso volesse mettere assieme queste tessere, assisteremmo ad una promozione sul campo che, però, non rappresenterebbe un unicum in Serie A.

I precedenti in Serie A

Ci sono tre precedenti molto interessanti che coinvolgono le big:

la prima è l’ Inter , perchè l’attuale ds Piero Ausilio proviene dal settore giovanile nerazzurro, di cui è stato direttore, prima di diventare direttore sportivo della prima squadra nel 2010;



, perchè l’attuale ds Piero proviene dal settore giovanile nerazzurro, di cui è stato direttore, prima di diventare direttore sportivo della prima squadra nel 2010; la seconda è la Juventus , perchè Federico Cherubini nel 2021 diventa sì direttore sportivo dei bianconeri, ma arriva a Torino dal Foligno nel 2012 - su impulso di Marotta - come direttore delle squadre giovanili;



, perchè Federico nel 2021 diventa sì direttore sportivo dei bianconeri, ma arriva a Torino dal nel 2012 - su impulso di - come direttore delle squadre giovanili; la terza è il Milan, anche se qui la promozione di ruolo riguarda un’altra squadra: l’attuale direttore sportivo Frederic Massara, ai tempi della Roma, è prima collaboratore dell’allora ds Walter Sabatini, poi ne prende il posto nel 2011. E si ripeterà nel 2018, quando è prima segretario generale e poi direttore sportivo in seguito alla rescissione di Monchi.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli