Il Napoli punta Malen, scheda tecnica dell'astro nascente del calcio olandese

Ultimissime notizie calcio Napoli - Un altro fiore pregiato sta sbocciando nella terra dei tuilipani. Stiamo parlando di Donyell Malen, astro nascente del calcio olandese e di origini surinamesi. Centravanti di manovra in grado di agire anche sulle due corsie del reparto offensivo, ha conquistato tutti a suon di gol e di giocato da capogiro. Classe '99, è cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, club che ha poi abbandonato nel 2015, a 16 anni, per trasferirsi all'Arsenal (squadra con la quale il suo idolo, Thierry Henry, ha scritto pagine indelebili di storia) prima di essere acquistato e di esser riportato in patria dal PSV due anni dopo. Dopo aver fatto intravedere il suo talento nella passata stagione (10 gol in campionato in 31 gare giocate), la consacrazione è arrivata quest'anno.

Ha approfittato della partenza di Luuk de Jong e di Hirving Lozano per prendere in mano l'attacco del club di Eindhoven ed i risultati si sono visti subito: 11 centri in 14 gare in Eredivisie, a cui vanno aggiunti i sei timbri tra preliminari di Champions e la fase a gironi di Europa League. Quest'anno per lui è arrivata anche la soddisfazione dell'esordio e del primo gol con la Nazionale olandese. Primo gettone Adesso su di lui ci sono gli occhi di diversi top club a livello continentale, a partire dal Napoli fino ad arrivare alla Juventus. La valutazione che ne fa il PSV, però, rende la strada inevitabilmente in salito: si tratta di una cifra superiore ai 40 milioni di euro.