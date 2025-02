Il Napoli e il centro sportivo, il confronto tra Castel Volturno e la Serie A (e non solo)

Il Napoli ha bisogno di uno stadio? Se vuole alzare gli introiti relativi al match-day, sicuramente sì. Il Napoli ha bisogno di un centro sportivo? Altrettanto, anche se ad alzarsi non sarebbero gli introiti del match-day bensì il valore del club. “Voglio costruire qualcosa di solido. Si compete non solo con i calciatori: questo è fumo negli occhi”, ha detto Antonio Conte. Che, in Italia, di centri sportivi ne ha visti. E com’è la situazione in Serie A?

Di seguito mettiamo in classifica le squadre del campionato italiano (e le tre retrocesse dello scorso anno) con relativo centro sportivo e numero di campi a disposizione non solo della prima squadra, ma anche eventualmente per sezioni femminili, squadre under 23 e settori giovanili - se specificato. In allegato la gallery con le vedute aeree dei 23 centri sportivi (le 20 squadre di A e le tre retrocesse della scorsa stagione) presi in esame, dati Sport&Impianti ove disponibili. Otto strutture su 23 ospitano solo la prima squadra, sette club dell'attuale Serie A (ma Inter e Juventus hanno strutture proprie per le altre sezioni).

Centri sportivi in Serie A, l'elenco

FIORENTINA (femminile, giovanili) - Viola Park, Bagno a Ripoli (Firenze): 10 campi regolamentari, due stadi, padiglioni dedicati a prima squadra, femminile e giovanili, uffici del club. Superficie 25 ettari. Il centro sportivo è di proprietà.





ATALANTA (Under23, parte del settore giovanile) - Centro sportivo Achille e Cesare Bortolotti, Zingonia (Bergamo): 7 campi regolamentari, di cui 3 in erba naturale, campo da calcio a 7 regolamentare (dimensioni 50 × 30 m). Superficie di 12 ettari. Il centro sportivo è di proprietà.





BOLOGNA (settore giovanile) - Centro tecnico Niccolò Galli, Casteldebole (Bologna): 6 campi regolamentari (di cui 3 in erba naturale), due campi da calcio ridotti, un campo da calcio a 5 con sponde. Il centro sportivo è di proprietà.





MILAN (Primavera) - Milanello, Carnago (Varese): 6 campi regolamentari in erba naturale, uno in erba sintetica da 35×30m, un campo coperto in sintetico (42×24m) e di un campetto esterno (“gabbia”). Superficie 16 ettari. Il centro sportivo è di proprietà.





VENEZIA (femminile e settore giovanile) - Ca’ Venezia, Venezia: 6 campi regolamentari. Il centro sportivo è in uso esclusivo alla società.





PARMA (settore giovanile) - Mutti Training Center, Collecchio (Parma): 5 campi regolamentari, uno in erba sintetica, uno coperto a dimensioni ridotte. Superficie 8,5 ettari. Il centro sportivo è di proprietà.





MONZA (parte del settore giovanile) - Centro sportivo Luigi e Silvio Berlusconi (Monzello), Monza: 5 campi regolamentari e un campo da calcio a cinque (40×21 m); un sesto campo è in via di completamento. Superficie di 8,3 ettari. Il centro sportivo è di proprietà del Comune di Monza, dato in concessione.





CAGLIARI (parte del settore giovanile) - CRAI Sport Center (Asseminello), Assemini (Cagliari): 5 campi regolamentari, di cui tre in erba naturale sui quali si allena la prima squadra, un campo a 9 (70×30 m) in erba naturale e una “gabbia” in erba sintetica (30×20 m) con barriere. Superficie di 11,5 ettari. Il centro sportivo è di proprietà.





INTER (solo prima squadra) - BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti (Pinetina), Appiano Gentile (Como): 5 campi regolamentari in erba naturale, di cui due ridotti; uno di essi è copribile con una tensostruttura mobile. Il centro sportivo è di proprietà.





LAZIO (femminile e parte del settore giovanile) - Lazio Training Center, Formello (Roma): 5 campi regolamentari, in erba naturale, e un campo ridotto (41×27 m). Superficie 26 ettari. Il centro sportivo è di proprietà.





ROMA (parte del settore giovanile) - Centro Sportivo Fulvio Bernardini, Trigoria (Roma): 4 campi regolamentari, di cui 3 in erba naturale, un campo da 90×45 m e uno da 81×43 in erba sintetica. Superficie 20 ettari. Il centro sportivo è di proprietà del Banco Popolare e dato in affitto.





SASSUOLO (femminile e parte del settore giovanile) - Mapei Football Center, Sassuolo (Modena): 4 campi regolamentari di cui 3 in erba naturale, due campi di dimensione ridotta, uno in naturale e uno in sintetico. Superficie 4,4 ettari. Il centro sportivo è di proprietà.





JUVENTUS (solo prima squadra) - Training Center Continassa, Torino: 4 campi regolamentari in erba naturale. Superficie 5,9 ettari. Il centro sportivo è di proprietà.





UDINESE (parte del settore giovanile) - Centro Sportivo Dino Bruseschi, Udine: 4 campi regolamentari, di cui due in erba naturale, due dei quali dotati di illuminazione, un campo leggermente ridotto in erba naturale, una “gabbia” in erba sintetica, e un’area di allenamento da 150×50 m in erba sintetica. All’interno di una tensostruttura c’è un’ulteriore area di allenamento, riscaldata, in erba sintetica da 80×50 m. Superficie 6,5 ettari. Il centro sportivo è di proprietà comunale, dato in concessione alla società.





NAPOLI (solo prima squadra) - Training Center, Castelvolturno (Caserta): 3 campi regolamentari con manto in erba naturale. Il centro sportivo è di proprietà privata, dato in affitto e in gestione alla società.





TORINO (solo prima squadra) - Centro Sportivo Filadelfia, Torino: 2 campi regolamentari in erba naturale.Il centro sportivo è di proprietà della Fondazione Stadio Filadelfia, affidato in gestione. Superficie 2,8 ettari. È in costruzione il Centro sportivo Robaldo, ad affidamento convenzionato: quattro campi, di cui uno ridotto (87,5×45 m).





HELLAS VERONA (solo prima squadra) - Sporting Center Paradiso, Castelnuovo del Garda (Verona): 2 campi regolamentari in erba naturale e un campo da calcio a 5 in erba sintetica. Il Centro è di proprietà privata, e dato in gestione.





EMPOLI (femminile e parte del settore giovanile) - Centro sportivo Monteboro, Empoli (Firenze): 2 campi regolamentari ibridi, un campo a 7 e uno “a 9”. Il centro sportivo è di proprietà.





GENOA (solo prima squadra) - Centro sportivo “Pio XII – Gianluca Signorini”, Genova Pegli: 2 campi regolamentari in erba naturale, di cui uno di misura ridotta (91×68 m). Superficie 2,35 ettari. Il Centro sportivo è di proprietà privata, e dato in affitto alla società.





FROSINONE (femminile e parte del settore giovanile) - Cittadella dello sport, Ferentino (Frosinone): 2 campi regolamentari, uno in erba naturale e uno in sintetico, un campo a 8 (60×40 m) e un campo a 5 (41×22 m), in erba sintetica. Il centro sportivo è di proprietà del Comune di Ferentino, dato in gestione alla società Together Infrastrutture S.r.l.; il Frosinone ha ricevuto dal comune il diritto di usufrutto dell’impianto.





COMO (settore giovanile) - Centro Sportivo di Mozzate (Como): 2 campi regolamentari, un campo a 7. Superficie di 11,5 ettari. Il centro sportivo è di proprietà.





SALERNITANA (solo prima squadra) - Centro Sportivo Mary Rosy, Pontecagnano Faiano (Salerno): 1 campo regolamentare e uno ridotto (79×42 m). Il centro sportivo è di proprietà privata e dato in affitto alla società.