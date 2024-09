Il Cholito Simeone è tornato a ruggire: uno scatto di Cagliari lo testimonia | FOTO

Notizie Napoli calcio. Che Conte a Napoli abbia portato un'aria nuova è sotto gli occhi di tutti, in particolare lo si nota grazie a piccoli gesti che l'anno scorso potevamo solo sognarci.

La squadra azzurra ha un'anima diversa, battagliera e colma di spirito di sacrificio verso i compagni: vedere il minuto 83 della sfida di Cagliari, con gli azzurri avanti 3-0. Il protagonista è Giovanni Simeone, uno di quelli che l'anno scorso ha faticato più di tutti (appena 1 gol in campionato, 3 totali in tutte le competizioni): l'argentino nell'annta passata avevo lo sguardo spento, triste e più volte ha valutato la possibilità della cessione.

Con Conte, però, la musica è cambiata: dopo il gol contro il Bologna alla seconda giornata, è un Simeone diverso quello che vediamo. Più presente, reattivo e famelico come nell'anno dello scudetto. A Cagliari un suo intervento non è passato inosservato: sul 3-0 all' 83' compie uno scatto di 20 metri per poi intervenire in scivolata al limite dell'area e bloccare un tiro di un avversario.

Parlavamo di sacrificio, di voglia e sudore: tutte caratteristiche che hanno sempre contraddistinto il Cholito, finalmente tornato a lottare e sgomitare dopo un'annata complicata.