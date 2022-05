Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, nel suo commento sul quotidiano odierno afferma che per il Napoli ci sono tre possibili risposte alla domanda per cui la squadra non abbia lottato per lo scudetto fino alla fine.

I tre motivi per cui il Napoli non ha lottato per lo scudetto

È utile chiedersi, secondo il quotidiano, perché la formazione con il tasso tecnico più elevato del campionato non sia più in lotta per lo scudetto, salvo un doppio suicidio sportivo di Milan e Inter. Le possibili risposte sono tre e chiamano in causa tutti i livelli del movimento sportivo azzurro: la società, la squadra, la piazza. Ne parla il quotidiano:

La prima risposta riguarda la mancanza di un terzino adeguato: la società ha rinunciato a cercare un rincalzo capace di ammortizzare le assenze e le cadute di condizione di Mario Rui

La seconda risposta riguarda il carattere di un gruppo capace di sciupare nell’ultimo miglio il vantaggio accumulato con prestazioni a tratti spettacolari. È una fragilità psicologica che, come abbiamo avuto già modo di segnalare, accompagna l’intero decennio aperto dall’arrivo di Insigne a Napoli e in procinto di chiudersi con la sua partenza in Canada.

La terza risposta riguarda la piazza. I tifosi, che contestano la squadra e la società, non hanno nulla da rimproverarsi? A giudicare dal numero di ticket venduti nelle partite di questo campionato, sembrerebbe che anche la città ci creda poco. È come se tutto l’intero universo della tifoseria vivesse ancora nel mito passatista di Maradona, che non dovrebbe diventare una zavorra sulle speranze di tornare egemoni.

