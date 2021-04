Hysaj tra i migliori in campo contro il Torino, professionalità e dedizione al servizio di Gattuso

Torino-Napoli è stata una delle migliori prestazioni della squadra di Gattuso. Tantissime le occasioni da gol avute da parte degli azzurri, predominio territoriale sul campo dei granata. Tra i migliori in campo sicuramente Elseid Hysaj, l'albanese è stato protagonista di numerose folate offensive con aperture fantastiche per gli attaccanti. Il tutto unito alla solita caparbietà in fase difensiva. Va dunque fatto un doveroso elogio alla professionalità del terzino azzurro, che nonostante l'addio al Napoli ormai prossimo continua a dare tutto in campo. Al di là dei soldi, contratti, rinnovi o addii, sono queste le immagini che fanno bene al calcio.